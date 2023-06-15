Samsun'da refüje çarparak yan yatan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'dan Ordu istikametine giden Kurtça Başaran yönetimindeki bir kargo şirketine ait 55 ADV 902 plakalı kamyonet, Beylerce mevkisinde refüje çarparak yan yattı.
Kazada sürücü Başaran, olay yerinde hayatını kaybetti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Başaran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatılan Samsun-Ordu kara yolu, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.