YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da rehin alınan 2 kişiyi kurtaran polisler "ayın polisi" seçildi

Samsun'da rehin alınan 2 kişiyi kurtaran polisler "ayın polisi" seçildi

16.12.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da rehin alınan 2 kişiyi kurtaran polisler "ayın polisi" seçildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadın ile kocasını rehin alan kişiyi etkisiz hale getiren 3 polis memuru "ayın polisi" seçildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memurları Ekrem Demirel, Veysel Mayda ve Serdar Yiğit'in, eski kız arkadaşı E.D. (39) ile eşi A.D'yi (22) rehin alan A.Y'yi etkisiz hale getirmesi takdirle karşılandı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, polis memurlarını, dikkatli, duyarlı, özverili ve başarılı çalışmalarıyla mesai arkadaşlarına örnek teşkil etmelerinden dolayı 2021 Kasım ayının polisi olarak seçti.

Ayın polisi seçilen polis memurlarının fotoğrafları Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde 3 Kasım'da E.D. ile kocası A.D'nin rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler Ekrem Demirel, Veysel Mayda ve Serdar Yiğit, A.Y'yi etkisiz hale getirmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hayatımda kimse yok ama dua edin""Hayatımda kimse yok ama dua edin"
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Samsun'da kaçak kazı operasyonuSamsun'da kaçak kazı operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 17 Aralık Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:48
Öğle
12:36
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Yeni Hayat Eczanesi
Ilkadimcanik
Anneler Parkı Eczanesi
Ilkadimcanik
Yeni Lise Eczanesi
Ilkadimcanik
Alp Eczanesi
Atakum
Cankor Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.