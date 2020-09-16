Samsun’da ruhsatına tali faaliyet işletene müsade yok

Samsun’da ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına talî faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet konusunu değiştiren ya da ruhsatına talî faaliyet konusu ekleyen iş yerlerine yönelik yeni kararlar aldı.

Konu hakkında yapılan açıklamada, “15 Mart tarihi itibariyle ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup belediye ve il özel idarelerine müracaat ederek 15 Mart tarihinden sonra eski ruhsatını iptal edip yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet konusunu değiştiren ya da ruhsatına talî faaliyet konusu ekleyen işyerlerinin listelerinin belediyelerden ve il özel idarelerinden alınarak; ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup sonradan ilgili yerel yönetime müracaat ederek ana faaliyet alanını değiştiren işyerlerine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına, bu denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı genelgeleri çerçevesinde derhal kapatılmasına, söz konusu işletmelere İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları’na İlişkin Yönetmelik’in ek 3’üncü maddesi çerçevesinde ayrıca işlem yapılmasına, ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına talî faaliyet işleten işyerlerinin çalışmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir” denildi.

