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Samsun'da sağanak sonucu su baskını yaşandı

27.06.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sağanak sonucu su baskını yaşandı

Samsun'da sağanak sonucu su baskını yaşandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan sağanak sonucu derenin taşması nedeniyle su baskını yaşandı.

İlçenin Aşağıkoçlu, Bekiroğlu ve Taşkelik mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası derenin taşması nedeniyle 4 ev ve 2 ahırı su bastı.

Ayrıca mahalle yollarında taşan derenin getirdiği molozlardan dolayı yer yer ulaşımda aksamalar oldu.

Alaçam Belediyesi ve AFAD ekiplerince bölgede çalışma yürütülüyor.

İlçede yağış, bazı bölgelerde aralıklarla sürüyor.

Samsun'da sağanak sonucu su baskını yaşandı

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