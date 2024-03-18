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Samsun'da Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ziyarete açıldı

AA AA
18.03.2024 15:21
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Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi "TCSG-Dost" gemisi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Samsun'a geldi.

Samsun Limanı Samport Rıhtımı'na demirleyen TCSG-Dost gemisi öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Öğrencileriyle gemiyi ziyarete gelen Sakarya İlkokulu Sınıf Öğretmeni Şerif Ercan, 2. sınıf öğrencilerine, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde askeri gemiyi gezdirmek istediğini söyledi.

Ercan, öğrencilerin gemi ziyaretinden heyecan duyduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızı şimdiden bilinçlendirmek istiyoruz. Çocuklarımız bu savaş gemilerini görsünler istedik. Çocuklar da çok mutlu oldular. Çok meraklılar birçok soru sordular." diye konuştu.

Öğrencilerden Ömer Karaca (8) daha önce hiç gemi ziyaret etmediğini belirterek, "Heyecanlıyım, çok güzel bir yer. Botları gördük. Topları anlattılar." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi Muhammed Ali Dama da ilk defa bir gemiyi gezdiğini söyleyerek, "Bugün önemli bir gün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. İmkanı olanların gezmesini tavsiye ederiz. Savaş gemisi ve ileri teknoloji bizi heyecanlandırdı." dedi.

TCSG-Dost askeri gemisi gün boyu ziyarete açık kalacak.

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