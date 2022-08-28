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Samsun'da sahile iskelet vurdu

28.08.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sahile iskelet vurdu

Samsun'da sahile iskelet vurdu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu.

Çaltı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde kafatası fark etti.

Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Bir insana ait olduğu değerlendirilen iskelet parçası tabuta konuldu.

Bulunan iskeletin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

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