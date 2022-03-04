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Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

04.03.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sahte içki satışı yaptığını belirledi.

Zanlının Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki iş yeri ile Mevlana Mahallesi'ndeki aracında yapılan aramada, 355 litre etil alkol, 30 içki aroması ve 1,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.E. emniyete götürüldü.

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