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Samsun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

04.06.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, istihbari çalışmaların ardından Terme ilçesine bağlı Evci Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerindeki aramada 8 bin 800 makaron, 45 litre etil alkol, 6 litre sahte viski, 6 kilogram kaçak tütün, 50 miligramlık plastik şişelerde 30 muhtelif kit, 2 anason yağı, bir meşe aroması, gliserin yağı, anason ile 10 miligramlık şişelerde 21 muhtelif kit ele geçirildi.

Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alındı.

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