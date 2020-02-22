Samsun’da sahte içki ve uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu madde ve sahte içkiyle ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Bafra ilçesi Fatih Mahallesi’nde, alınan duyum üzerine 2 şüpheli şahsın ikamet adreslerinde cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama faaliyetinde 2 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 25 gr bonzai ve 87 litre çeşitli cinslerde sahte içki ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.



