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Samsun'da şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

17.10.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

İlçenin Kalkanca Mahallesi Adalı Halil Caddesi'nde Cemal Y. idaresindeki 55 RL 511 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Elmas Y, Fatma Ç, Furkan Ç, Betül Ç, Mertcan Ö, Süleyman Ö, Teslime Ö. yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

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