YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da şarampole yuvarlanan araçta bir kişi yaralandı

Samsun'da şarampole yuvarlanan araçta bir kişi yaralandı

08.12.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde şarampole yuvarlanan araçta yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bornova Caddesi ile Alparslan Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Hamdi Şenol'un kullandığı 61 HH 365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımı aşarak şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan ve yan yatan araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkartılan sürücü Şenol, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri gaz sızıntısı olan aracın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza yapan otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da 20 suç kaydı bulunan zanlı kovalamaca sonucu yakalandıSamsun'da 20 suç kaydı bulunan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini azalttıBolu Dağı'nda sis görüş mesafesini azalttı
Kış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt’ta sobaların pabucu dama atıldıKış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt’ta sobaların pabucu dama atıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun Atakum

Samsun Namaz Vakitleri 8 Aralık Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:40
Öğle
12:31
İkindi
14:51
Akşam
17:12
Yatsı
18:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Perşembe

Ferah Eczanesi
Ilkadim
Albayrak Eczanesi
Ilkadim
Hasköy Malkoç Eczanesi
Canik
Ozan Eczanesi
Atakum
Öncü Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.