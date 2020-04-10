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Samsun'da şehir turu atan emniyet mensupları "Evde kal" çağrısı yaptı

SAMSUN HABERLERİ  | 10.04.2020 15:43 | Son Güncelleme

Samsun'da şehir turu atan emniyet mensupları "Evde kal" çağrısı yaptı

Samsun'da 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehir turu atan ekipler, "Evde kal" çağrısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Emniyet Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında konvoy halinde şehir turu attı.

Trafik polisleri, araçlarının üzerine "hayat eve sığar" sloganı yazarak şehrin işlek caddelerinde seyir halinde vatandaşları uyardı.

Ekipler, "Bugün Emniyet Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü. Bizler sizler için varız. Evde kalın, sağlıklı kalın. Evde kalın huzurlu kalın." anonsu yaptı.

Vatandaşlar, ekip otolarıyla siren çalarak yollarına devam eden ekipleri alkışladı.

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Anahtar Kelimeler:
10 Nisan Polis Haftası "evde kal" Samsun

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İmsak
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Sabah
05:56
Öğle
12:41
İkindi
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Akşam
19:16
Yatsı
20:41

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Ilkadim
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Ilkadim
Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
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