YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da sel sularından kaçma anı kamerada

Samsun’da sel sularından kaçma anı kamerada

06.06.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da sel sularına dayanamayan sitenin otoparkındaki istinat duvarı 5 aracın üzerine devrilirken, sel sularından kaçan site sakininin görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkında dün meydana geldi. Samsun’da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. 13 katlı sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.
Aracının biri duvarın altında kalan, kendisi son anda kurtulan Sezer İnanlı, "Benim iki arabam var. Yan yanaydı. Ben diğer aracı alırken suyu gördüm. Kaçtım. Duvar çöktü. Araçlar duvarın altında kaldı. Son anda kurtuldum" şeklinde konuştu.

Sezer İnanlı’nın sel suyunu fark edince aracını geri geri kaçırıp aracından indikten sonra sitenin çocuk parkının merdiveninden kaçma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Sitenin çocuk parkının üzerinden aşan sel suyu ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun’da sel ve heyelanla mücadeleSamsun’da sel ve heyelanla mücadele
CHP’li Kaytazdere Belediyesi AK Parti’ye geçtiCHP’li Kaytazdere Belediyesi AK Parti’ye geçti
İstanbul'da motosiklet hırsızlığı yapan tamirci tutuklandıİstanbul'da motosiklet hırsızlığı yapan tamirci tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 6 Haziran Salı

İmsak
02:57
Sabah
04:55
Öğle
12:38
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
22:01

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Salı

Yeni eczanesi
Carsamba
Dörtyol eczanesi
Havza
Kocaman eczanesi
Terme
Orkide oran eczanesi
Ilkadim
Deva eczanesi
Vezirkopru
Ovali eczanesi
Salipazari
Meskenler eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.