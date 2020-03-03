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Samsun'da servis kazasında yaralanan lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

SAMSUN HABERLERİ  | 03.03.2020 10:22 | Son Güncelleme

Samsun'da servis kazasında yaralanan lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki buçuk ay önce iki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği servis kazasında yaralanan 10 kişi arasında yer alan ve durumu ağır olduğu için tedavisi yoğun bakımda süren Sudenaz Nezor, yaşamını yitirdi.

Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Nezor, 18 Aralık'ta yaşanan kazanın ardından kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Çarşamba ilçesinde 18 Aralık 2019'da D.P'nin (48) kullandığı 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi, Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, İ.B. (53) idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak aydınlatma direğine vurarak karşı şeride geçmiş, bu şeritte karşı yönden gelen M.G. (70) yönetimindeki 55 LS 221 plakalı otomobille de çarpışan öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilmişti.

Kazada, lise öğrencileri Batuhan Yılmaz ile Zülal Işıl Çörtük yaşamını yitirmiş, 9'u öğrenci 10 kişi yaralanmıştı.

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