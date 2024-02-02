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Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda yakalanan 6 şüpheli daha adliye çıkarıldı

AA AA
02.02.2024 14:25 | Son Güncelleme:
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Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda yakalanan 6 şüpheli daha adliye çıkarıldı

Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda yakalanan 6 şüpheli daha adliye çıkarıldı

Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin aklanması suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli 6 kişi geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edildi.

Sibergöz-21 operasyonu kapsamında Samsun'da 66 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 15'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 25'i sabah adliyeye sevk edilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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Samsun operasyon siber suçlar

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