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Samsun’da silahla yaralamaya adli kontrol

SAMSUN HABERLERİ  | 23.12.2020 20:01 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.A.(26) sol dizinden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen G.A.’yı (32) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan G.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen G.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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