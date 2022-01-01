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Samsun’da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

01.01.2022 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Salih D, Zafer Mahallesi Fuariçi mevkisindeki bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırıya uğradı.

Tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanan Fatih Salih D, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli S.S’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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