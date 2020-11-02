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Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 02.11.2020 21:50 | Son Güncelleme

Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf H. (36) ile arkadaşı Batuhan Ç. (22), Mevlana Mahallesi 757. Sokak’ta sohbet ettikleri sırada kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla ateş edilmesi sonucu Yusuf H. ile Batuhan Ç. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Batuhan Ç. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne, Yusuf H. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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