Samsun'da silahlı saldırıda bir genci yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıda bir genci yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan E.K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Samsun'da dün, Adalet Mahallesi Fuat Paşa Caddesi'nde arkadaşıyla oturan B.U. (17), E.K'nin av tüfeğiyle silahlı saldırısına uğramış, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.U, tedavi altına alınmıştı. Şüpheli ise gözaltına alınmıştı.
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