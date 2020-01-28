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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan esnaf yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 28.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan esnaf yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan esnaf hastaneyle kaldırıldı.

19 Mayıs Mahallesi Hakkıbey Caddesi'nde büfe işleten Celal Serhat Karakaya (38), iş yerinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan Karakaya, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karakaya, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden 2 boş kovan bulan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
İlkadım Samsun Silahlı Saldırı

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