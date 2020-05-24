YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin eğlence ayaklarına geldi

Samsun’da sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin eğlence ayaklarına geldi

SAMSUN HABERLERİ  | 24.05.2020 18:32 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkmaları yasak olan Samsun Bafra Huzurevi sakinleri ve personeller düzenlenen konser ile gönüllerince eğlendiKorona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan Bafra Huzurevi sakinleri ile vardiya sistemiyle 14 gün burada kalarak çalışan personeller için Erol Korkmaz isimli vatandaş tarafından moral konseri düzenlendi.

Korona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkmaları yasak olan Samsun Bafra Huzurevi sakinleri ve personeller düzenlenen konser ile gönüllerince eğlendi
Korona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan Bafra Huzurevi sakinleri ile vardiya sistemiyle 14 gün burada kalarak çalışan personeller için Erol Korkmaz isimli vatandaş tarafından moral konseri düzenlendi. Huzurevinin bahçesindeki alanda müzisyenler darbukada, klarnet ve davul gibi enstrümanlar eşliğinde Türk halk müziği ile oyun havası söyledi. Huzurevinde kalan yaşlılar dinledikleri şarkılara eşlik edip, oynayarak moral depoladı. Elinde kaşıklarla oynayarak oyun havasına eşlik eden bir yaşlı adam ise renkli görüntüler oluşturdu. Keyifli anların yaşandığı konserde yaşlılar gönüllerince eğlendi. Çok mutlu olduklarını söyleyen 6 yıldır Huzur evinde kalan Şahin Dursun, "Allah devletimize zarar vermesin. Bizlere bu günleri yaşattı. Bizleri eğlendirdiniz. Allah daima bizleri böyle eğlencelerden , böyle amirlerimizden böyle Cumhurbaşkanımızdan eksik etmesin” dedi.
Eğlenceyi düzenleyen duyarlı vatandaş Erol Kormaz, "Cevdet Ertürkmen Kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Bize izin verdi. Tabii ki insanların sokağa çıkma sıkıntısı olduğu için biz de geldik huzurevimize bayramın ilk günü yaşlılarımızı eğlendirelim dedik. Güzel bir şey oldu. Biz bunu 3 gün Bafra’nın her sokağında yapacağız. Bunu yaparken kimsenin sokağa çıkmaması ve balkonlarından bize eşlik etmelerini istiyoruz. Bizim sadece eğlendirerek gönül alma. Türkiye’de bütün müzisyen arkadaşlara sesleniyorum insanları eğlendirsinler. Çünkü koronadan insanlarımızın psikolojisi bozuldu. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.
Huzurevinde huzurlu ve rahat olduklarını söyleyen Recai Sezgin de çok mutlu olduklarını dile getirdi. Huzurevindeki konserin ardından darbukada, klarnet ve davul ekibi Bafra caddelerinde oyun havaları çalarak tur attı. Müziğin sesini duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak tempo tuttu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntülerİlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntüler
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Samsun Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:09
Sabah
05:01
Öğle
12:37
İkindi
16:34
Akşam
20:02
Yatsı
21:46

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Doğa Eczanesi
Ilkadim
Dokuz Eylül Eczanesi
Ilkadim
Gökçe Eczanesi
Ilkadim
Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Eylül Eczanesi
Atakum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İhtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

İhtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.