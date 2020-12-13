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Samsun'da sokak hayvanları için 11 ayda 132 ton mama

SAMSUN HABERLERİ  | 13.12.2020 15:21 | Son Güncelleme

Samsun'da sokak hayvanları için 11 ayda 132 ton mama

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sokak hayvanlarının aç kalmaması için bu yılın 11 ayında 132 ton mamayı şehrin belli noktalarına dağıtıp, 9 bin 930 hayvanın tedavisini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir tarafından 156 dönümlük alana inşa edilen Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde, modern imkanlarla 700 hayvanın bakımı yapılıyor.

Merkezde, klinik birimi, kedi kasabası, evcil hayvan mezarlığı, mama üretim tesisi ve sokak hayvanları için yaşam kompleksleri bulunuyor. Acil müdahale ekibi ile yaralı ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat bakılan merkezde, hayvanlara konforlu bir bakım hizmeti sunuluyor.

Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nin, Hayvan Hakları Koruma Kanununa göre işletildiğini belirten Demir, "Sokak hayvanlarının aç kalmaması için bu yılın 11 aylık döneminde 132 ton mamayı şehrin belli noktalarına dağıttık. Mama dağıtımının yanı sıra veteriner hekimlerimiz, 9 bin 930 hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Sokak hayvanları için yoğun mesai harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaşam hakkı kutsaldır anlayışıyla hareket ediyor, sokağa uzanan sevgi elimizle 365 gün 24 saat can dostlarımızın yanında oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğal yaşam alanları, teknik donanımı ile Türkiye'nin en iyi barınaklarından birine sahip olduklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu için görev ve sorumluluk alanlarımızda en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Şehrimizin çevresini, doğasını koruyan hizmetlerin yanında can dostlarımızın sağlığı, korunması ve yaşam alanları içinde hizmet üretiyoruz. Doğal yaşam alanları, teknik donanımı ile Türkiye'nin en iyi barınaklarından birine sahibiz. Bakım evlerinde hayvanlarımızın aşıları, tedavileri ve bakımları uzman personelimiz tarafından özenle yapılıyor. Sağlığına kavuşan can dostlarımızın sahiplendirilmesi, yeni bir ailesinin olması ise bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bugüne kadar can dostlarımızı sahiplenen hayvansever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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