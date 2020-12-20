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Samsun’da sokak hayvanları unutulmadı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.12.2020 17:15 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle şehrin belirli noktalarına sokak hayvanları için mama bıraktı.Hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle şehrin belirli noktalarına sokak hayvanları için mama bıraktı.
Hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediyenin ‘Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ görevlileri daha önceden belirlenen kentin çeşitli noktalarına can dostlarının aç kalmaması için mama bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in de yakından takip ettiği çalışmalar titizlikle yürütüldü. Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve parklara mama ve su koyan ekipler, geçen aylarda olduğu gibi pandemi süresi boyunca besleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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