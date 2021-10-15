Samsun'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütmüş, 12 Ekim'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alınmıştı.



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