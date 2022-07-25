YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

25.07.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un Terme ilçesinde devrilen araçta bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Arif Tapar yönetimindeki 60 NK 280 plakalı otomobil, aynı şeritte seyreden Gürcistan uyruklu Zaza Tchanturidze idaresindeki SA 415 AA plakalı tırın kontrolsüz manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yola savruldu.

Kazada devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Tapar, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ambulansıyla Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Tapar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildiKaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi
Bursa'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiBursa'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandıBursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:17
Öğle
12:46
İkindi
16:43
Akşam
20:06
Yatsı
21:47

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Salı

Ümit Eczanesi
Ilkadim
Cumhuriyet Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Canik
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek yumurta sarısı tekniği

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek yumurta sarısı tekniği

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.