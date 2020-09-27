Samsun'da Tanyeli Roket Takımı'nın TEKNOFEST başarısı

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Tanyeli Roket Takımı öğrencilerinin TEKNOFEST 2020'de alçak irtifa kategorisinde Türkiye birincisi olmasını değerlendirdi.

Rektör Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Tanyeli Roket Takımı'nın Türkiye birincisi olmasından dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, "Savunma sanayine dönük çalışmalarda bu, Samsun Üniversitesi olarak yaşadığımız ilk başarı değil." ifadesini kullandı.

Aydın, TEKNOFEST'in ilk defa yapıldığı 2018 yılında da Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nün geliştirdiği Kızılırmak ve Yeşilırmak roketleriyle, 30 grubun yarıştığı kategoride Türkiye ikinciliği ödülünü alarak büyük bir başarıya imza attıklarını hatırlattı.

ABD'de düzenlenen Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması’nda (IREC) Türkiye'den katılımı kabul edilen tek takımın Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Samsun Roket Takımı olduğunu ve "En İyi Takım Ruhu Ödülü"ne layık görüldüğünü anımsatan Aydın, şunları kaydetti: