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Samsun’da tarıma 21 milyon liralık destek

09.01.2024 14:43 | Son Güncelleme:
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında çiftçilere toplamda 21 milyon liralık destek verdi.

Samsun’da tarıma 21 milyon liralık destek

Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımın gelişmesi ve tarımsal üretimin artırılması için yaptığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeler ile çiftçiler talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak destekleniyor. Bu kapsamda 2023 yılında 227 bin dekar alanda 40 bin çiftçiye toplamda 21 milyon liralık destek verildi. Üreticilere, 1 milyon 140 bin tıbbi bitki fidesi, 15 bin aronya fidanı, 472 bin çilek fidesi, 15 bin kivi fidanı, 8 bin kuşburnu fidanı, 3 bin maviyemiş fidanı, bin 500 kaz palazı, 28 ton gübre, 2 bin litre bitki koruma ilacı desteği, 36 adet tarım alet ve makine desteği, 7 adet sera desteği, 1 adet soğuk oda desteği sağlandı.

21 MİLYON LİRALIK DESTEK

‘Tarımın geleceği, Samsun’un önceliği’ vizyonu doğrultusunda kentte bu alanda önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kentimizin dört bir yanında tarımsal üretimi artırmak bizim için çok önemli. Tarımsal üretimin il genelinde yaygınlaştırılması, çiftçilerimiz güçlendirilmesi ve yeni çiftçi sayısının artırılması için birçok projeyi hayata geçirdik. Sadece 2023 yılında 40 bin çiftçimize toplamda 21 milyon liralık destek verdik. Samsun’un mevcut tarımsal potansiyelinin daha da ileri seviyeye çıkması, çiftçilerimizin desteklerle güçlendirilmesi en önemli hedeflerimizden birisi. Tarımsal üretimin stratejik bir öneme sahip olduğu günümüzde bu alanda atılan her adımı verilen her desteği büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Bu bilinçle hareket edip şehrimizin her bir karışı değerli olan toprağını en güzel şekilde işleyerek Samsun’un tarımını dünyada öncü hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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