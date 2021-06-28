Samsun'da tartışma üzerine bir kişi bıçakla yaralandı

İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hastanebaşı Mahallesi'nde S.D. ile S.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.E, S.D'yi 8 yerinden bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sırt ve kol bölgesinden yaralanan S.D'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan S.E. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Yaralı S.D'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



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