YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi teslim oldu

Samsun'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi teslim oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 29.12.2020 13:33 | Son Güncelleme

Samsun'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi teslim oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Kerimbey Mahallesi 1708. Sokak'ta ağabeyi A.Y'yi (33) silahla yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheli S.Y. (28), teslim olmak için polisi aradı.

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde polis ekiplerine teslim olan S.Y, emniyete götürüldü.

S.Y, dün konuşmak için ağabeyi A.Y'nin (33) Kerimbey Mahallesi 1708. Sokak'taki iş yerine gitmişti. Çıkan tartışmada S.Y, ağabeyini silahla yaralayarak kaçmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Samsun Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:53
Öğle
12:42
İkindi
15:00
Akşam
17:20
Yatsı
18:47

Samsun Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Derebahçe Eczanesi
Ilkadim
Güngörmüş Eczanesi
Ilkadim
Kamer Eczanesi
Ilkadim
Büyük Eczanesi
Atakum
Karataş Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.