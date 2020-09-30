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Samsun'da tartıştığı kızını bıçaklayan baba tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 30.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

Samsun'da tartıştığı kızını bıçaklayan baba tutuklandı

Samsun'da tartıştığı kızını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

Atakum ilçesinde tartıştığı kızı Y.M.A'yı (18) bıçakla yaraladığı iddiası ile gözaltına alınan Irak uyruklu Y.A.M.A'nın (53), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan baba Y.A.M.A, tartıştığı kızı Y. M.A'yı (18) göğsünden bıçaklamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralı genç kız, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, saldırgan baba ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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