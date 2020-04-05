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Samsun'da tedbir amaçlı yurtlarda kalan cezaevi personeline yakınlarından alkışlı destek

SAMSUN HABERLERİ  | 05.04.2020 23:18 | Son Güncelleme

Samsun'da tedbir amaçlı yurtlarda kalan cezaevi personeline yakınlarından alkışlı destek

Samsun'un Bafra ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personelinin yakınları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtlarda kalan cezaevi çalışanlarına destek olmak için toplu alkışlama organizasyonu düzenledi.

Cezaevi lojmanlarında kalan personel yakınları, tedbir amaçlı yurtlarda konaklayarak izole edilen yakınlarını ve infaz koruma memurlarını alkışlayarak onlara destek oldu.

Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında saat 22.00'de lojmanların balkonuna çıkan sakinler, dönüşümlü olarak 15 gün çalışıp 15 gün yurtlarda kalan yakınlarını ve diğer infaz koruma memurlarını alkışladı.

Daha sonra evlerin ışıklarını açıp söndüren sakinler, ıslık çaldı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, yaptığı açıklamada, "Bu süreçte üzerine düşeni fazlasıyla yapan cefakar kurum personellerimizi alkışlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Bafra Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları Samsun yeni tip koronavirüs

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