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Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 5 zanlı daha tutuklandı

23.09.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 5 zanlı daha tutuklandı

Samsun'da düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 8'inin daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere birçok suç faaliyeti tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 20 Eylül'de kent merkezi, Bafra ve Yakakent ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı, 5 şüpheli ise emniyetten salıverilmişti.

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