YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da tekneleri alabora olan balıkçılardan baba öldü, oğlu sağ kurtuldu

Samsun'da tekneleri alabora olan balıkçılardan baba öldü, oğlu sağ kurtuldu

SAMSUN HABERLERİ  | 30.09.2020 00:58 | Son Güncelleme

Samsun'da tekneleri alabora olan balıkçılardan baba öldü, oğlu sağ kurtuldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tekneleri alabora olan balıkçı baba hayatını kaybetti, oğlu sağ kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde eski tersane alanında balık tutmak için denize açılan Hasan Koç ile oğlu Murat Koç'un tekneleri hava muhalefeti nedeniyle alabora oldu.

Denize düşen baba ve oğlu çevredeki diğer balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Durumu ağır olan baba Hasan Koç, 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Sağ kurtulan oğul Murat Koç'un sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:23
Öğle
12:30
İkindi
15:47
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Benek Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Atakent Eczanesi
Atakum
Araştırma Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı
Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.