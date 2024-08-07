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Samsun'da temmuz ayında hakkında arama kararı bulunan 611 kişi yakalandı

AA AA
07.08.2024 10:22
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Samsun Emniyet Müdürlüğünce geçen ay yapılan devriyelerde haklarında arama kararı olan 611 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı içinde düzenlenen asayiş uygulamalarında 433 bin 957 Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan 611 kişi yakalandı.

Çalışmalarda, 119 bin 211 araç kontrol edilerek 44 bin 58 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, 1715 araç trafikten men edildi, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 8 bin 248 kişiye trafik eğitimi verildi.

Ekipler, kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında ise 146 ruhsatsız tabanca, 88 kurusıkı tabanca, 73 av tüfeği, çeşitli çaplarda 1386 fişek, 358 delici kesici alet, 1 kilo 885 gram skunk, 1 kilo 344 gram esrar, 6 kilo 654 gram sentetik uyuşturucu 283 kök kenevir, 51 bin 617 sentetik uyuşturucu, 3 milyon 157 bin 400 makaron, 9 sigara sarma makinası, 994 paket sigara, 1 kilo 290 gram tütün, 539 litre etil alkol, 7 litre kaçak içki, 142 alkol kiti, 163 emtia, 39 elektronik sigara ele geçirdi.

Öte yandan 23 şüpheli hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma" suçundan işlem yapılırken, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan 2 organizatör ile 8 düzensiz göçmen yakalandı.

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Express
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Samsun arama karar temmuz

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