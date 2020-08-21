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Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 21.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Samsu'nun Havza ilçesinde tırın, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Ankara kara yolunda Samsun yönüne giden Yüksel Üstünkol (46) idaresindeki 34 DDC 146 plakalı tır, Otogar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Bekir Korkut'un (38) kullandığı 05 EP 341 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobildeki Gülden (41), Ömer (9) ve Zeynep Korkut (4) ile Gülistan Aslan (38) yaralandı.

Yaralılar, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır yoldan çekilene kadar Ankara Samsun kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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