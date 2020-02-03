YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'da tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 03.02.2020 20:21 | Son Güncelleme

Samsun'da tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı

Samsun’da cipin tıra çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Atakum'dan İlkadım istikametine giden Halit Anayurt (56) yönetimindeki 55 LM 888 plakalı cip, Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda önünde seyreden Hikmet Özata'nın (61) kullandığı 68 HR 636 plakalı tıra çarptı.

Kazada ağır yaralanan cipin sürücüsü Anayurt, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cip Kaza TIR

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Altındağ’da okullara yoğun bakım

Altındağ’da okullara yoğun bakım

Kent Tarım’da ücretsiz eğitim fırsatı

Kent Tarım’da ücretsiz eğitim fırsatı

Bayrampaşa’dan Elazığ’a iyilik eli

Bayrampaşa’dan Elazığ’a iyilik eli

Samsun Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:38
Öğle
12:53
İkindi
15:34
Akşam
17:59
Yatsı
19:21

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Güneş Eczanesi
Ilkadim
Karadağlı Eczanesi
Ilkadim
Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Karataş Eczanesi
Atakum
Büyük Eczanesi
Kurupelit
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Samsun’da Türkiye Narkotik Uygulaması

Samsun’da Türkiye Narkotik Uygulaması

Doç. Dr. Akbaş: "piercing Taktıranlar Burnunu, Dilini, Kulağını Kaybedebilir"

Doç. Dr. Akbaş: "piercing Taktıranlar Burnunu, Dilini, Kulağını Kaybedebilir"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.