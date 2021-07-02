Samsun'da tırın yön tabelasına çarparak alev alması güvenlik kamerasında

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yön tabelasına çarptıktan sonra alev alan tırın görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mümtaz Alyurt'un kullandığı sunta yüklü tır, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı Kirazlık mevkisinde yön tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan tırda, sürücü Alyurt yaralandı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Alyurt, tedavi altına alındı.

Öte yandan, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın yön tabelasına çarptıktan sonra alev aldığı anlar görülüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz