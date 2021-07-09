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Samsun'da toplanan yemek artıkları her gün bin sokak hayvanının beslenmesinde kullanılıyor

09.07.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: - "Kentteki restoran gibi birçok işletmeden atıkları topluyoruz. Mama tesisinde onları konserve haline getiriyoruz. Böylece hem oradaki hayvanlarımızı besliyoruz hem de sokak hayvanlarına bakan vatandaşlarımıza mama desteği veriyoruz"

İLYAS GÜN - Samsun Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile fabrikaların yemek artıklarından ürettiği mamaları, her gün bin sokak hayvanının beslenmesinde kullanıyor.

Sokak hayvanlarına proteinli besin sağlamak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentteki hastane, askeri tesisler, kamu kurumları ile fabrika ve büyük işletmelerin yemek artıklarını topluyor.

Artıkları, Kedi Köpek Mama Üretim Ünitesinde her gün 700 kilogramlık konserve haline getiren Büyükşehir Belediyesi, bunları da öncelikle barınakta bulunan kedi ile köpeklere, kalan bölümünü de kentteki diğer sokak hayvanlarına vererek bin hayvanın beslenmesini sağlıyor.

Böylece hem yemek artıkları değerlendiriliyor hem de sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacı karşılanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığını söyledi.

Bakım merkezinin içinde mama üretim tesisi de oluşturduklarını anlatan Demir, "Kentteki restoran gibi birçok işletmeden atıkları topluyoruz. Mama tesisinde onları konserve haline getiriyoruz. Böylece hem oradaki hayvanlarımızı besliyoruz hem de sokak hayvanlarına bakan vatandaşlarımıza mama desteği veriyoruz. Çok önemli bir hizmet, Türkiye'de bunu planlı ve projeli şekilde yürüten bir şehiriz." dedi.

Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde görevli veteriner hekim Begüm Gönülay da kentteki artık yemeklerin her gün toplanarak mama üretim tesisine getirildiğini belirterek, "Mama tesisinde ilk olarak besin öğeleri birbirinden ayrıştırılmaktadır. Çiğ besin öğeleri pişirilmekte, et besin öğeleri ise kıyma makinesinden geçirilmektedir. Çiğ ise tekrar pişirilmektedir. Ekmek gibi mamalar ise parçalanmakta ve son aşamada karıştırma kazanında karıştırılmaktadır. Besin öğelerine dikkat edilerek bunları hayvanlara her gün dağıtmaktayız." ifadelerini kullandı.

Gönülay, çalışmaları ile hayvanların sağlıklı şekilde beslenmesini hedeflediklerini kaydetti.

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