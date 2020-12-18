Samsun'da "torbacı" operasyonları: 5 gözaltı

Samsun'da düzenlenen üç uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İkamette arama yapan ekipler, 1536 uyuşturucu hap, 6,19 gram uyuşturucu hap tozu, 9 paket halinde 155,84 gram kokain, 23,49 gram esrar, 2 bin 375 kapsül sentetik hap ve uyuşturucu paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirdi. Olayla ilgili Ç.K. gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen Y.E.B'yi takibe alan ekipler, zanlının bir kişiye uyuşturucu sattığını belirledi.

Şüpheliyi yakalayan ekipler, ikametinde yaptıkları aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu buldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Derecik Mahallesi Ankara kara yolunda yürüttüğü çalışmada ise C.G, A.K. ve E.Ş'nin bulunduğu araçta 76,91 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

