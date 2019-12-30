YURTHABER
  4. Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 30.12.2019 18:35 | Son Güncelleme

Samsun’da kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle 2.

Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle 2. Hat son durak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Çalık Yanık idaresindeki 55 ABM 037 plakalı kapalı kasa kamyonet, Bülent Balkır’ın kullandığı 55 AYA 09 otomobilin sol arka lastiğine yandan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Arzu Çalık Bakır, özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı
Dev fabrika yeniden üretime geçiyorDev fabrika yeniden üretime geçiyor
Topaloğlu: “19 Mayıs’ı daha yukarılara taşıyacağız”Topaloğlu: “19 Mayıs’ı daha yukarılara taşıyacağız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun Namaz Vakitleri 31 Aralık Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:53
Öğle
12:42
İkindi
15:01
Akşam
17:21
Yatsı
18:48

Samsun Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Salı

Acil Şifa Eczanesi
Ilkadim
Anadolu Eczanesi
Ilkadim
Benek Eczanesi
Ilkadim
Simge Eczanesi
Atakum
Fakülte Eczanesi
Kurupelit
Cankor Eczanesi
Derecik
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Mahkemeden emsal karar! Silah sayıldılar

Mahkemeden emsal karar! Silah sayıldılar

"Özür şiiri" yazıp kan bağışlayarak yargılanmaktan kurtuldu

"Özür şiiri" yazıp kan bağışlayarak yargılanmaktan kurtuldu

İlkadım Belediyesi, Çocuklar Için Trafik Eğitim Parkı Yaptı

İlkadım Belediyesi, Çocuklar Için Trafik Eğitim Parkı Yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.