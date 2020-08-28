Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba - Salıpazarı karayolu Biçme Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salıpazarı’ndan Çarşamba istikametine seyir eden Ramazan Ç. idaresindeki 55 ZD 010 plakalı otomobil, Murat A.’nün kullandığı 55 ZR 353 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 55 ZR 353 plakalı otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan Murat A., 112 acil ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



