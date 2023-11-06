YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

06.11.2023 07:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 52. kilometresi Dalbahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf G. idaresindeki 52 DA 530 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarpıp refüje çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine da çarpan araç, karşı şeride geçerek Dursun T. yönetimindeki 55 GR 190 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Betül Fatma Teker, Bahar Zeynep Teker, Süleyla Teker ve Hava Aygül yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan sürücü Yusuf G.’nin uzman çavuş olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün konvoyunda rasgele ateş açıldı, ekipler harekete geçtiDüğün konvoyunda rasgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti
Soğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldıSoğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldı
Niğde’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandıNiğde’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 6 Kasım Pazartesi

İmsak
05:37
Sabah
07:04
Öğle
12:23
İkindi
15:06
Akşam
17:32
Yatsı
18:54

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Pazartesi

Elmas eczanesi
Terme
Yaşam eczanesi
Vezirkopru
Nilüfer eczanesi
Carsamba
Şener eczanesi
Kavak
Murat eczanesi
Ilkadim
Çevre eczanesi
Ilkadim
Kuzey eczanesi
Canik
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.