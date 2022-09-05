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Samsun'da tramvaylar TEKNOFEST KARADENİZ boyunca 920 bin 880 yolcu taşıdı

05.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da tramvaylar TEKNOFEST KARADENİZ boyunca 920 bin 880 yolcu taşıdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SAMULAŞ, 30 Ağustos-4 Eylül arasında gerçekleşen TEKNOFEST KARADENİZ boyunca tramvay ile toplam 920 bin 880 yolcuya ücretsiz ulaşım hizmeti verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivali TEKNOFEST KARADENİZ için Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüz binlerce kişiyi festivalin yapıldığı alana ücretsiz taşıdı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, TEKNOFEST etkinlikleri, konser ve sınav organizasyonları da dahil tempolu bir hafta geçiren Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül arasında raylı sistem ile toplam 920 bin 880 yolcuya ücretsiz ulaşım hizmeti verildi.

Raylı Sistem işletme faaliyetleri sürdüren SAMULAŞ, 27 tramvay ile günlük 314 olarak planlanan seferlere 38 ek sefer dahil ederek toplam 1912 sefer ile 50 bin 814 kilometre yol katetti.

Tüm etkinler kapsamında 92 vatman 7 kontrol merkezi personeli, 129 güvenlik ve saha görevlisi, 10 teknik personel, 3 şef, 6 amir ve diğer tüm SAMULAŞ çalışanları 06.15-00.00 saatleri arasında güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti için görev aldı.

SAMULAŞ AŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, "Başkanımızın çizdiği vizyon ve talimatlar doğrultusunda çalışma disiplinini elden bırakmayıp sorunsuz bir şekilde son derece yoğun bir hafta geçirdik. Halkımızın da memnuniyetlerini ifade etmesi çalışma azmimizi daha da artırmıştır." ifadelerini kullandı.

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