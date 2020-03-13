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Samsun’da TSK Mehmetçik Vakfı’ndan mevlit

SAMSUN HABERLERİ  | 13.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliği tarafından şehitler için mevlit okutuldu.Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Bursa ve Erzurum olmak üzere 6 ilde şehitler için mevlit okutuldu.

Samsun’da TSK Mehmetçik Vakfı’ndan mevlit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliği tarafından şehitler için mevlit okutuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Bursa ve Erzurum olmak üzere 6 ilde şehitler için mevlit okutuldu. Samsun’da cuma namazı öncesi Ulugazi Mahallesi Camisi’nde okutulan mevlitte eller şehit olan Mehmetçikler için semaya açıldı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Şehitleri Anma Günü kapsamında mevlit programı yaptıklarını belirten TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Bülent Uzun, “Ataları Çanakkale’de vatan, millet ve namus uğruna şehit olan Mehmetçik; bugünde yurt içinde ve yurt dışında bölücü terör örgütü ve uzantılarına karşı mücadelesini sürdürmektedir. Bugün, başta ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de saygıyla anarken bizlere düşen görev; atalarımızın Çanakkale’de gösterdiği milli birlik ve beraberliği şimdi de tüm dünyaya göstermek ve onlara layık olmak için çalışmaktır. Mehmetçik Vakfımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da Şehitleri Anma Günü kapsamında İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Bursa ve Erzurum olmak üzere 6 ilde mevlit programları icra etmiş ve şehitlerimizi dualarla yad etmiştir. Mevlit programlarına vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermiştir" dedi.

Samsun’da TSK Mehmetçik Vakfı’ndan mevlit

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