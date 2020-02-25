Samsun’da üniversitelerin güvenliği emin ellerde

Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) düzenlenen 2019-2020 akademik yılının ikinci “Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı”nda, üniversitelerin güvenliğinin emin ellerde olduğu mesajı verildi.

Yılda iki defa düzenlenen "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı"nın ikincisi Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. SAMÜ Canik Yerleşkesinde yapılan toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven, çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle birlikte üniversitelerin temsilcileri katıldı. Toplantı öncesinde Prof. Dr. Mahmut Aydın misafirlerini makamında ağırladı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Akın Sağlam’ın konuyla alakalı sunumlarını gerçekleştirdiği Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı’nda, kampüslerde öğrenci güvenliğinin üst düzeyde sağlanması, öğrencilerin ulaşım ve barınma ile ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması ve genel güvenlik konuları konuşuldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, üniversitelerin güvenliği için ilgili tüm kurum ve kuruluşların birlikte çalışarak ellerinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini belirtti. Vali Kaymak, Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç Samsun Üniversitesi yemekhanesinde öğrencilerle sohbet ederek bahar döneminde başarılar diledi.

