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Samsun'da üreticilere 5 milyon liranın üzerinde çiğ süt ve büyükbaş hayvan desteği

SAMSUN HABERLERİ  | 17.04.2020 20:05 | Son Güncelleme

Samsun'da üreticilere 5 milyon liranın üzerinde çiğ süt ve büyükbaş hayvan desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Samsun'da 3 bin 352 üreticiye 5 milyon liranın üzerinde çiğ süt ve manda-malak destek ödemesi yapılacağı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu süreçte üreticilerin ve yetiştiricilerin yanında olduklarını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çiftçilerin üretimden çekilmemesini isteyen Sağlam, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üretici ve yetiştiricilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda anaç manda desteklemesi için 1247 yetiştiriciye 3 milyon 942 bin 400 lira, malak desteklemesi kapsamında 877 yetiştiriciye 927 bin 350 lira, çiğ süt desteklemesi kapsamında ise 1228 üreticimize 186 bin lira ödeme yapılacak." dedi.

İbrahim Sağlam, ödemelerin bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını da kaydetti.

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Samsun Tarım ve Orman Bakanlığı

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