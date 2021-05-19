Samsun'da üstü açık otobüs ve "vosvos"larla 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu

Burada gazetecilere açıklama yapan Karaaslan, salgın şartlarına rağmen bayramı coşkuyla kutladıklarını belirtti.

19 Mayıs 1919'un 102. yılını gençlerle kutladıklarını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Aslında o günkü mücadele, bugün şartlar ve koşullar değişmiş olmasına rağmen hala Türkiye'nin verdiği bir mücadeledir. O günlerdeki zorlu şartların ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı atışının ardından o büyük başlangıcı gerçekleştirmesi ile Milli Mücadele başlamış oldu ve o kıvılcım bütün yurda ve Anadolu'ya yayıldı. Bugün de bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyet'in 100. yılına, 2023'e çok önemli hedefler koyduk. İnşallah bunları ülke olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar badirelerden hep güçlenerek ve yükselerek çıktık. Bundan sonra da öyle olacağına inancımız çok yüksek."

