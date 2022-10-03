Samsun'da "Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi" projesi başladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, "Dış ticareti artırmanın önemli unsurlarından biri de dış ticareti bilen nitelikli elemandır. Bu nedenle ihracatın gelişmesi adına verdiğimiz belge hizmetlerinin yanı sıra çok farklı alanlarda projeler de yürütmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, firmalarının dış ticaret elemanı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Samsun TSO Eğitim Vakfı'nın Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle uyguladığı, "Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi Projesi"nin başladığını belirtti.

Murzioğlu, amaçlarının Samsun firmalarının dış ticaret elemanı ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirterek, "İhracat konusuna atfettiğimiz önem hepinizin malumu. Samsun'un potansiyeline, üretim gücüne, lojistik imkanlarına çok inanıyoruz. Sahip olduğumuz bu imkanların bize ekonomik güç olarak dönmesini istiyoruz. Ama katma değerli üretim yaptığı halde nitelikli dış ticaret elemanı bulamamaktan yakınan çok sayıda işletmemiz olduğu da aşikar. Dış ticareti artırmanın önemli unsurlarından biri de dış ticareti bilen nitelikli elemandır. Bu nedenle ihracatın gelişmesi adına verdiğimiz belge hizmetlerinin yanı sıra çok farklı alanlarda projeler de yürütmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yürütülen proje ile gençlere sekiz gün boyunca uygulamalı dış ticaret eğitimi verileceğine dikkat çeken Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu kişilerin istihdam edilmesinin aynı zamanda gençleri bölgemizdeki iş gücü piyasasının eksikliğini görmeleri ve bu alanda uzmanlaşmaya başlamaları için teşvik etmesini bekliyoruz. Aynı zamanda iş gücü piyasasının bu hareketinin firmalarımızın şikayet ettiği dış ticaret konularındaki vasıfsız personel sorununun çözümüne de katkı vermesini öngörüyoruz. Bu faaliyetin beklenen sonuçları, bölgemizin firmaları ve gençleri için bir kazan kazan durumudur. Firmalarımız katma değerli ürünlerini ihraç edecek yeni pazar bulma konusunda nitelikli insan kaynağına sahip olacak, uluslararasılaşma süreçleri hızlanacaktır. Aynı zamanda, gençlerimiz vasıf kazandıkları ihracat konusunda istihdam piyasasına daha kolay dahil olacaklardır. Böylelikle iki taraflı bir fayda sağlanacaktır. Sağlanan iki taraflı fayda da bölgemizin kalkınmasına olumlu yönde yansıyacaktır."

OKA'nın 2022 yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesi Teknik Destek Programı kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Eğitim Vakfı ile OKA arasında imzalanan projeye başvuran ve aranan niteliklere sahip 30 genç, 8 gün boyunca uygulamalı dış ticaret eğitimi alacak. Eğitmen Tülay Yılmaz tarafından kursiyerlere, ithalat ve ihracat kavramları, dış ticaret rejimi, gümrük rejimi, dış ticarette prosedürler, dış ticarette ödeme ve teslim şekilleri, pazar araştırması, müşteri bulma, müşterilerle iletişim kurma ve dış ticaret destekleri gibi birçok konuda eğitim verilecek.

