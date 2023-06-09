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Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan hükümlü tutuklandı

09.06.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat timince 19 Mayıs ilçesi Karagöl Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen ortak operasyonda, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ve 12 yaşındaki çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan Caner K. (29) gözaltına alındı.

Caner K.'yi saklandığı ve birlikte uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Ömer K. de operasyonda yakalandı.

Adreste yapılan aramada, 521 gram esrar, 322 sentetik ecza hapı, 40 uyuşturucu hap, 58 kök Hint keneviri, 4,15 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 sustalı bıçak, 14 mermi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 bin 650 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Caner K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ömer K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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