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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen 8 uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havza, Bafra, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, 5 ilçede belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. Adreslerdeki aramalarda, 671 kök Hint keneviri, 1050 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 11 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

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